Штаты резко усиливают давление на Украину в контексте противостояния с Европой

Активизация политических скандалов на Украине, которая произошла в последнее время, связана с конфликтом США и Европы, за что выгребает диктатор Владимир Зеленский. Он может пасть жертвой обиды Дональда Трампа, которого не услышали европейские элиты и снесли своего оппонента – президента Венгрии и друга Трампа Виктора Орбана.

Об этом в эфире видеоблога «В центре событий» заявил покинувший Украину социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская власть сейчас действительно находится под серьёзным ударом. Идёт борьба, если не между Соединёнными Штатами и Европой, а это союзники, близкие братья, будем считать, что все очень серьёзно поругались, как говорится, набили друг другу морды, но пострадают при этом украинцы и все остальные, кто не имеет отношения к Золотому миллиарду. А если серьёзно, то действительно мы видим, что противостояние Соединённых Штатов, которое было активно артикулировано Европой в деле Орбана или Венгрии, венгерские выборы, они показали, что есть действительно серьёзные разногласия, которые не меняют сути отношения к России и украинскому конфликту. То есть там речь идёт – как будут ужесточать: мягко или жёстко?», – заявил Копатько.

Эксперт отмечает, что при этом, западный проект Украина сохранится, но его верхушку могут сменить:

«Проект Украина сохраняется, идёт его трансформация, продолжается в каком-то, может быть, другом видоизменённом качестве. Очевидно, мы можем сделать такой, ну, если не промежуточный вывод, но предположение, что в данном случае, как антирусский проект, он сохраняется… Мы понимаем, что в рамках проекта Антироссия какие-то трансформации возможны, что замена некоторых политических фигурантов. Возможно, что будут ещё какие-то шаги, связанные с выяснением отношений между европейцами и Соединёнными Штатами. Соединённые Штаты могут ей отомстить за Орбана. Если придерживаться точки зрения моих коллег, которые это учитывают, и мне она нравится, – как бы идея, что, скорее всего, какая-то статисфакция должна быть. Как же так? Вы саботируете Трампа, который назвал Орбана другом. Вы просто взяли его и тупо снесли».

