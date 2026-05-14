Зеленский – подранок, оппозиция почуяла кровь – иноагент Латынина

Скандальное интервью экс-пресс-секретаря диктатора Владимира Зеленского, арест бывшего главы его офиса и коррупционные дела вокруг его окружения – это свидетельство того, что Зеленский ослаб и превратился в подранка. Таких кейсов будет все больше, потому что противники Зеленского будут лишь активизироваться, почувствовав его слабость.

Об этом на антироссийском канале «Живой гвоздь» заявила эмигрировавшая из России журналист-либерал, иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский – действительно немножко подранок. И огромное количество людей чувствует, что он в достаточно слабом политическом положении, потому что он потерял поддержку Соединённых Штатов, вернее, поддержку Трампа – у Трампа сейчас совершенно другие дела. Он умудрился поссориться даже с теми европейскими бюрократами, от которых он теперь зависит на 140%. Он нахамил только что Израилю, у него не осталось верных сторонников, кроме разве что, российской охреневшей оппозиции и собственных украинских активистов…», – отметила она.

«Мы видим, как очень много различных политических сил, которые имеют какие-то свои претензии к Зеленскому, и эти претензии уже вступают в резонанс. То есть я бы не сказала, что НАБУ и Мендель или, во всяком случае, я не знаю, согласовывала ли Мендель свои действия с НАБУ, но НАБУ точно не согласовывала свои действия с Такером Карлсоном. Просто, наступают моменты в политике, когда это как дамба, когда мы проделали маленькую дырочку в дамбе, и вдруг все люди, которые до этого молчали, начинают говорить», – заключила Латынина.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что история с предъявлением подозрения бывшему главе Зе-офиса Андрею Ермаку и вышедшее в этот же день разгромное интервью экс-пресс-секретаря Зе-диктатора Юлии Мендель – это не давление на украинскую верхушку со стороны Штатов, а внутриукраинские разборки.