Соловьёв: Российская армия может помочь Трампу захватить Гренландию

Елена Острякова.  
02.06.2026 14:31
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Гренландия, Россия, США


Россия может помочь США отвоевать Гренландию у ЕС.

Об этом известный телеведущий Владимир Соловьев заявил в интервью «Die Welt», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто мог предсказать, что между США и их бывшими европейскими союзниками начнется война за Гренландию? А это неизбежно, нравится это европейцам или нет. И, кстати, в этой войне российские и американские солдаты снова могут стать союзниками. И мы можем выступить против европейского зла сатанизма», – сказал Соловьев.

Он считает ЕС оплотом «мирового сатанизма».

«Мы сражаемся не с украинцами, мы сражаемся с вами – развращенным и порочным Западом, утратившим христианскую мораль, веру ваших отцов. Вот почему эта война для нашего народа священна. Вот почему сегодня, гладя на Запад, мы задаем только один вопрос: что с вами произошло, когда вы предали свои убеждения», – сказал Соловьев.

Слова Соловьева о помощи США в захвате Гренландии выглядят несколько абсурдно, учитывая, что сами американцы объясняли необходимость такого шага сдерживанием активности России и Китая в Арктике.

В прошлом Соловьёв становился автором ряда резонансных высказываний. В 2015 году он требовал от беженцев из Донбасса возвращаться и воевать в ЛДНР, указывая, что Москва «ничего не обещала» жителям региона.

В 2013 году Соловьёв призывал отказаться от борьбы за возвращение Крыма в состав России, но после референдума заявил, что полуостров сам выбрал воссоединение.

