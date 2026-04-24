«ТЦК вычистила под ноль украинские сёла» – генерал Кривонос

В украинских селах практически не осталось людей, которые могут работать на сельхозтехнике.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Власть всяческая душит село. В селе люди не остаются, потому что нет работы. И село вымирает. Властям это очень нужно. Властям это очень хорошо. Я уже не говорю, что власть подчистила всех способных работать на земле. И у нас постоянно уже последние несколько лет просто нет тех людей, которые могли бы работать. Нет трактористов, нет комбайнеров. Это самая большая проблема.

Живущий в селе официально свободный, а на деле – полукрепостной, потому что ему некуда уехать. Он живет в своем дворе, живет в своем селе, ТЦК приходит и говорит: «Добрый вечер, мы из ТЦК». В городе гораздо проще спрятаться человеку. И надо понимать, мы село вычистили практически под ноль… Города, простите, еще жируют», – заключил Кривонос.