«Разрушить веру в победу, разрушить репутацию сильного», – укро-эксперт о цели ударов по Москве

Киевский режим ставит перед собой задачу перенести войну на территорию России, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в РФ.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина сейчас выкупает все свободные мощности на рынке дальнобойного оружия и дальнобойных дронов. И задача перенести войну на территорию России, сделать эту войну еще более неприемлемой, тяжелой для российского общества, заставить российское общество оказывать давление на Путина. Это, мне кажется, стратегическая задача сейчас для военного и политического руководства Украины. В этом они видят возможную победу, в этом они видят возможный инструмент деструкции внутренней стабильности в России», – сказал укро-эксперт.

По его словам, поскольку противостояние находится в стадии войны на истощение, то «это доступный путь к победе».

Он отметил, что в России последний удар по Московскому региону считают отложенной атакой, которая планировалась на 9 мая.

«Но если есть отложенный удар, то есть отложенный и контрудар. Я думаю, что Москва тоже будет пытаться отвечать максимально и символически жестко», – считает политолог.

По его мнению, взаимные цели ударов – не столько и не только разрушить военную или экономическую мощность противника.