Украина рассчитывает остановить летнее наступление 10 миллионами дронов

Максим Столяров.  
25.04.2026 13:10
  (Мск) , Москва
Украина хочет с помощью 10 миллионов дронов превратить весь фронт в сплошную «килл-зону», которую, впрочем, учитывая заданный характер боевых действий, придётся пересекать самой же.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Объявлено, что они изготовили 10 млн БПЛА, почти всё fpv-дроны, это как высокоточные снаряды, и они попытаются свести противоборство совсем на дистанцию и не допустить никаких потерь.

На самом деле, это не согласуется с результатами прошлого года, когда украинская армия постоянно была в контрнаступлениях, а в контрнаступлениях ты никак не можешь эту «килл-зону» соблюсти, тебе приходится через неё переходить самому.

В этом году всю весну почти на всех участках украинская армия бесконечно контратакует, и потери очень большие. Самое известное – на дорогу, соединяющую Великоновосёлку и Гуляйполе – это контрнаступление остановилось, породило гигантскую «серую зону» не меньше 20 км в глубину, и ВСУ понесли очень приличные потери», – сказал Ширяев.

«То есть, понятно, что при тех проблемах, которые обе стороны испытывают в комплектовании (у Украины их серьёзно больше), вот эта железная необходимость командования избежать потерь, переложить всё на автоматику, на ИИ, на дроны дальнего действия, чтобы как можно меньше вступать в поединок с живыми людьми, – это всё сейчас подошло к пику развития в технологиях.

Российская армия тоже очень много работает над этим, но надо сказать, последние пару месяцев Украина демонстрирует очень большие успехи в развитии беспилотных систем. Больше, чем Россия. Поэтому исход летнего сражения нам непонятен, и оно ещё не началось», – добавил эксперт.

