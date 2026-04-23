Укро-пропагандист опроверг заявления о стабилизации на фронте
Россия реализует стратегию перманентного давления по всей линии фронта.
Об этом в эфире своего видеоблога завил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, ныне офицер бригады «Хартия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Бутусов, ссылаясь на традиционно заниженные данные проекта «Дип стейт», говорит, что в марте ВС РФ смогли занять 160 квадратных километров.
«Темпы наступления врага замедлились, но враг продолжает идти вперед. И это еще нет зеленки. Зеленка будет сейчас, в последнюю неделю апреля, условия для маскировки улучшатся», – сказал Бутусов.
Он задается вопросом, могут ли ВСУ остановить российское наступление.
«Об этом говорю, потому что слышу большое количество заявлений о том, что вроде бы все хорошо и фронт стабилен, как никогда. Каждый апрель, каждый март можно посмотреть наших руководителей. Они каждый год объявляют о стабилизации. На самом деле оснований для таких утверждений нет. И остановить врага мы сможем только в очень тяжелых боях», – отметил пропагандист.
По его словам, основные битвы развернуться в Донбассе и Запорожской области, которые вошли в состав РФ, но на других участках тоже не будет спокойно.
«Российская стратегия перманентного наступления предполагает давление на всей линии фронта, чтобы сделать невозможным маневр резервами, не дать нашей армии, силам обороны отдыхать, [заставить] тратить ресурсы и реализовывать таким образом свое численное преимущество», – резюмировал Бутусов.
English version :: Читать на английском Укро-пропагандист опроверг заявления о стабилизации на фронте
