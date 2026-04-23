Укро-пропагандист опроверг заявления о стабилизации на фронте

Россия реализует стратегию перманентного давления по всей линии фронта.

Об этом в эфире своего видеоблога завил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, ныне офицер бригады «Хартия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бутусов, ссылаясь на традиционно заниженные данные проекта «Дип стейт», говорит, что в марте ВС РФ смогли занять 160 квадратных километров.

«Темпы наступления врага замедлились, но враг продолжает идти вперед. И это еще нет зеленки. Зеленка будет сейчас, в последнюю неделю апреля, условия для маскировки улучшатся», – сказал Бутусов.

Он задается вопросом, могут ли ВСУ остановить российское наступление.

«Об этом говорю, потому что слышу большое количество заявлений о том, что вроде бы все хорошо и фронт стабилен, как никогда. Каждый апрель, каждый март можно посмотреть наших руководителей. Они каждый год объявляют о стабилизации. На самом деле оснований для таких утверждений нет. И остановить врага мы сможем только в очень тяжелых боях», – отметил пропагандист.

По его словам, основные битвы развернуться в Донбассе и Запорожской области, которые вошли в состав РФ, но на других участках тоже не будет спокойно.