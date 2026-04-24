Украинский производитель БПЛА: «Не верю в экспорт украинского оружия»

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 11:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 227
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские военные должны обучать иностранцев воевать дронами.

Об этом в ходе форума оборонных технологий заявил Александр Яковенко, основатель украинской компании TAF Industries, специализирующейся на производстве дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я не знаю, насколько политически корректно это говорить. Наверное, я не верю в экспорт украинского вооружения», – сказал Яковенко.

При этом он объясняет, что дело не в том, что украинские компании производят недостаточно.

«А потому что украинское оружие без украинских военных работать не будет, потому что наш основной момент – это тактика того, как это оружие применяют. Если я поставлю свой интерцептор, не знаю, арабским или европейским странам, минимум год понадобится локальным военным, чтобы разобраться, как им эффективно работать – обучение и так далее. Поэтому только интеграция и сотрудничество», – заявил основатель компании.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Украинский производитель БПЛА: «Не верю в экспорт украинского оружия»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить