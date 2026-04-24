Украинский производитель БПЛА: «Не верю в экспорт украинского оружия»
Украинские военные должны обучать иностранцев воевать дронами.
Об этом в ходе форума оборонных технологий заявил Александр Яковенко, основатель украинской компании TAF Industries, специализирующейся на производстве дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не знаю, насколько политически корректно это говорить. Наверное, я не верю в экспорт украинского вооружения», – сказал Яковенко.
При этом он объясняет, что дело не в том, что украинские компании производят недостаточно.
«А потому что украинское оружие без украинских военных работать не будет, потому что наш основной момент – это тактика того, как это оружие применяют. Если я поставлю свой интерцептор, не знаю, арабским или европейским странам, минимум год понадобится локальным военным, чтобы разобраться, как им эффективно работать – обучение и так далее. Поэтому только интеграция и сотрудничество», – заявил основатель компании.
English version :: Читать на английском Украинский производитель БПЛА: «Не верю в экспорт украинского оружия»
