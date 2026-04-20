«Умирать за амнистию» – в Киеве фантазируют, как создадут аналог «Французского легиона»

Украина должна взять пример с Французского иностранного легиона и начать набор преступников со всего мира, обещая им полную амнистию, гражданство и соцпакет.

Об этом на канале «UkrLife» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Где нам набрать мигрантов, чтобы они приезжали на Украину? Система Французского иностранного легиона. Когда они столкнулись с такой же проблемой, что французы не хотят воевать, а Франции нужно защищать свои интересы за границей, они создали систему иностранного легиона. Любой мужчина в мире может приехать во Францию, и вступить в легион. Причём, поскольку в армию идут в основном пассионарии с непростым прошлым – в момент, когда он приходит в легион, у него начинается новая жизнь, а старая забывается», – сказал Гайдай

«Отслужив пять лет, рискуя жизнью, он получает гражданство Франции и очень престижный социальный пакет – пенсию, страховку, и так далее. Украина должна делать то же самое: любой иностранец может приехать, подписать контракт с армией, и лет через пять получить гражданство. Но для этого должны быть созданы условия, а их нет. Люди уезжают с Украины», – сокрушается укро-политолог.