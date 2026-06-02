Соловьев предложил европейцам драпать от «украинских заводов»

Елена Острякова.  
02.06.2026 14:43
  (Мск) , Москва
Россия постарается избежать жертв при ударах по Европе.

Об этом известный телеведущий Владимир Соловьев заявил в интервью «Die Welt», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прежде мы это сделаем, мы дадим понять, что это неизбежно и дадим мирным жителям время, чтобы покинуть эти места. Мы не хотим, чтобы люди гибли. Вопрос не в том, чтобы убивать европейцев. Это не в нашей ментальности

Вот почему мы говорим: если на этом заводе производится смертоносное оружие, которое поставляется Украине, или утверждается, что этот завод принадлежит украинцам, то, пожалуйста, держитесь от них подальше. Потому что они могут быть уничтожены», – сказал Соловьев.

Он также заверил, что Россия не будет сбрасывать  ядерную бомбу, если Европа не совершит ошибку.

«Мы никогда не нападем первыми. Вам придется нас спровоцировать, чтобы мы применили все наше мощное оружие. Вы должны понимать, что может стать причиной этого. А для этого вы должны понимать российскую военную доктрину и принцип нашего мышления», – сказал Соловьев.

