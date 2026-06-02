Сладков: Полицейским режимом Украину не удержим

Максим Столяров.  
02.06.2026 14:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 430
 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


После завершения боевых действий Россию ждёт долгая и трудная работа по возвращению Украины в русское культурное пространство.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После завершения боевых действий Россию ждёт долгая и трудная работа по возвращению Украины в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«СВО закончится только тогда, когда заберем всю Украину, и вычистим ту нечисть, которая воюет против нашей великой страны России, вот тогда и будет конец войны.

Но понимаете, на штыках можно все что угодно, только не сидеть, как говорил Наполеон. Мы не сможем держать на штыках всю Украину. Мы должны вернуть ее в нашу историю, в нашу философию», – сказал Сладков.

«Это самый сложный процесс. Захватить, провести мобилизацию, наполнить ее войсками, установить там полицейский режим – это ничего не даст.

Это должна быть кропотливая экономическая работа, переговорная работа, дипломатическая работа», – подытожил военкор.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Сладков: Полицейским режимом Украину не удержим

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить