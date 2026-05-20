«Увеличить в 4 раза!» – Рютте по примеру Трампа требует от европейских НАТОвцев роста военных производств

Максим Столяров.  
20.05.2026 14:58
  (Мск) , Москва
Европейская оборонная промышленность должна вслед за США увеличить объёмы производства в четыре раза.

Об этом на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Швеции заявил генсек альянса Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос о том, как не только увеличить расходы, но и трансформировать их в увеличение объемов производства оборонной промышленности.

Вы видели американского президента, он на встречах с крупнейшими представителями промышленности в США четко дал понять, что хочет увеличить объемы производства оборонной промышленности в четыре раза», – сказал Рютте.

«Я полностью поддерживаю эту политику. Я веду переговоры с американскими, европейскими и канадскими компаниями. Нам нужно делать больше, потому что существует огромная потребность в увеличении объемов производства оборонной промышленности.

Я ожидаю, что [на саммите НАТО] в Анкаре мы снова увидим такой же всплеск активности, какой был в Гааге, где обсуждали расходы», – подытожил генсек.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий отмечает:

«Партия войны» по-прежнему нацелена на продолжение конфликта с Россией руками украинцев и милитаризацию Европы. И именно ее позицию и интересы ясно выражает генсек НАТО Рютте».

