Зе-офис надеется, что Россия не выбьет ВСУ из Донбасса до конца года

Игорь Шкапа.  
19.05.2026 14:18
  (Мск) , Киев
Украинские власти продолжают тиражировать якобы выведанные «планы наступления России, которые удалось сорвать».

Со свежей порцией воодушевляющей «громадян» пропаганды выступил экс-командир 93-й бригады ВСУ, а ныне замглавы Зе-офиса генерал Павел Палиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая «24 канала» спросила, где будет основное направление летнего наступления ВС РФ.

«До начала лета осталось две недели. Поэтому, я думаю, что ввиду ситуации на поле боя по состоянию на середину мая, я думаю, что они не достигли ожидаемого результата. С другой стороны, русские в этом году будут сконцентрированы на выходе на административные границы Донецкой области, и будут развивать свое наступление, насколько они будут способны, и на Запорожском направлении, на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей», – сказал укро-генерал.

Он утверждает, что военное командование РФ якобы планировало до конца апреля овладеть Константиновкой и в начале июня приступить к штурму Славянска и Краматорска.

«Очевидно, что эта задача тоже не будет выполнена. Поэтому, учитывая то, что я вижу, я вообще не верю в то, что в ближайшие три-четыре месяца русские способны будут выполнить поставленные задачи. Кроме того, я сомневаюсь, что и задача, которая у них поставлена ​​до начала сентября, выйти на границу административную Донецкой области, они тоже выполнят. И я более склонен считать, что до конца года им это тоже не удастся», – надеется Палиса.

Украинские СМИ ранее писали о плане Зе-офиса: истощить Россию, чтобы она не смогла занять даже остатки Донбасса, после чего вся оставшаяся Украина уходит под «зонтик» Запада.

