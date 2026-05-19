Зе-офис надеется, что Россия не выбьет ВСУ из Донбасса до конца года
Украинские власти продолжают тиражировать якобы выведанные «планы наступления России, которые удалось сорвать».
Со свежей порцией воодушевляющей «громадян» пропаганды выступил экс-командир 93-й бригады ВСУ, а ныне замглавы Зе-офиса генерал Павел Палиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая «24 канала» спросила, где будет основное направление летнего наступления ВС РФ.
«До начала лета осталось две недели. Поэтому, я думаю, что ввиду ситуации на поле боя по состоянию на середину мая, я думаю, что они не достигли ожидаемого результата. С другой стороны, русские в этом году будут сконцентрированы на выходе на административные границы Донецкой области, и будут развивать свое наступление, насколько они будут способны, и на Запорожском направлении, на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей», – сказал укро-генерал.
Он утверждает, что военное командование РФ якобы планировало до конца апреля овладеть Константиновкой и в начале июня приступить к штурму Славянска и Краматорска.
«Очевидно, что эта задача тоже не будет выполнена. Поэтому, учитывая то, что я вижу, я вообще не верю в то, что в ближайшие три-четыре месяца русские способны будут выполнить поставленные задачи. Кроме того, я сомневаюсь, что и задача, которая у них поставлена до начала сентября, выйти на границу административную Донецкой области, они тоже выполнят. И я более склонен считать, что до конца года им это тоже не удастся», – надеется Палиса.
Украинские СМИ ранее писали о плане Зе-офиса: истощить Россию, чтобы она не смогла занять даже остатки Донбасса, после чего вся оставшаяся Украина уходит под «зонтик» Запада.
