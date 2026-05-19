«Блумберг»: Роль России как ключевого поставщика для Китая усиливается

Олег Кравцов.  
19.05.2026 13:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 231
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, Энергетика


Сегодняшний визит российского лидера Владимира Путина в Китай дает возможность Москве укрепить энергетические связи с Пекином.

Об этом пишет информационное агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодняшний визит российского лидера Владимира Путина в Китай дает возможность Москве укрепить энергетические связи...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Война в Иране предоставляет России возможность углубить энергетические связи с Китаем…  Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту на цены на газ для планируемого проекта газопровода «Сила Сибири-2», – пишет агентство.

Отмечается, что китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, хотя пока нет существенного прогресса.

«Ближневосточный конфликт укрепляет российско-китайские отношения, усиливая роль России как ключевого поставщика сырья для Китая. Ожидается, что предстоящий визит Путина отразит эту новую геополитическую реальность, связанную с возросшим интересом Китая к российскому логистическому и энергетическому сотрудничеству», – комментирует ситуацию эксперт по Китаю из Высшей школы экономики в Москве Василий Кашин.

По словам источника, близкого к «Газпрому», российская сторона предложила «очень конкурентоспособную цену на газ для газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти из Сибири в Китай через Монголию».

Бывший дипломат и директор Института международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэй подчеркивает:

«Война в Иране показывает, что безопасность традиционных маршрутов и стратегически важных узловых точек больше нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Это вынуждает Китай разрабатывать альтернативные маршруты и более активно снижать риски».

При этом «Блумберг» обращает внимание, что для Си Цзиньпина это уже второй раз в этом году, когда он проводит дипломатические встречи подряд с Трампом и Путиным. В начале февраля он отдельно поговорил с президентом США и Путиным с разницей в несколько часов во время телефонных разговоров.

«Интерес Китая к России основан на стратегическом преимуществе, поскольку Москва предлагает энергетическую безопасность, доступ к важнейшим ресурсам и доступ в Арктику», — признает консультант британской геостратегической консалтинговой фирмы Gatehouse Вита Спивак.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Блумберг»: Роль России как ключевого поставщика для Китая усиливается

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора