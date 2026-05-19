«Блумберг»: Роль России как ключевого поставщика для Китая усиливается
Сегодняшний визит российского лидера Владимира Путина в Китай дает возможность Москве укрепить энергетические связи с Пекином.
Об этом пишет информационное агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война в Иране предоставляет России возможность углубить энергетические связи с Китаем… Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту на цены на газ для планируемого проекта газопровода «Сила Сибири-2», – пишет агентство.
Отмечается, что китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, хотя пока нет существенного прогресса.
«Ближневосточный конфликт укрепляет российско-китайские отношения, усиливая роль России как ключевого поставщика сырья для Китая. Ожидается, что предстоящий визит Путина отразит эту новую геополитическую реальность, связанную с возросшим интересом Китая к российскому логистическому и энергетическому сотрудничеству», – комментирует ситуацию эксперт по Китаю из Высшей школы экономики в Москве Василий Кашин.
По словам источника, близкого к «Газпрому», российская сторона предложила «очень конкурентоспособную цену на газ для газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти из Сибири в Китай через Монголию».
Бывший дипломат и директор Института международных отношений Народного университета Китая Ван Ивэй подчеркивает:
«Война в Иране показывает, что безопасность традиционных маршрутов и стратегически важных узловых точек больше нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Это вынуждает Китай разрабатывать альтернативные маршруты и более активно снижать риски».
При этом «Блумберг» обращает внимание, что для Си Цзиньпина это уже второй раз в этом году, когда он проводит дипломатические встречи подряд с Трампом и Путиным. В начале февраля он отдельно поговорил с президентом США и Путиным с разницей в несколько часов во время телефонных разговоров.
«Интерес Китая к России основан на стратегическом преимуществе, поскольку Москва предлагает энергетическую безопасность, доступ к важнейшим ресурсам и доступ в Арктику», — признает консультант британской геостратегической консалтинговой фирмы Gatehouse Вита Спивак.
