Литва должна получить болезненный урок после угроз главы МИД Кестутиса Будриса, призвавшего к диверсиям в Калининграде.

«Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», – сказал накануне Будрис.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Российский политолог Юрий Баранчик в эфире радио «Комсомольская правда» призвал к воспитательным мерам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прибалтика сейчас уже даже нашего ядерного оружия не боится. Мы заявили об испытаниях «Сармата», например, а реакция нулевая. Советский Союз тоже имел массу ядерного оружия, но как-то развалили страну.

Мне кажется, тут главная проблема, что нас перестали бояться. Если бы Прибалтика, Швеция, Финляндия нас боялись так, как раньше, то не что дроны не летали бы. Они бы сами приехали в Киев и надавали Зеленскому по голове.

Иран без ядерного оружия взял и заблокировал Ормузский пролив. А когда кто-то стал что-то заявлять, они просто начали бить по ним ракетами – по Катару, Бахрейну, ОАЭ. И все заткнулись, даже просят США, чтобы те не выходили из режима прекращения огня», – сказал Баранчик.