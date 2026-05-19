«Фронтир без будущего, где деньги только ночуют»: киевский экономист о перспективах Украины

Остаётся не так много времени до того момента, с которого украинская экономика начнёт беспрерывное падение.

Об этом в материале, опубликованном киевским изданием «Зеркало недели», пишет экономист и финансовый аналитик, экс-советник глава Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор с тревогой указывает, что на Украине впервые за последние годы зафиксировано падение ВВП по итогам первого квартала этого года.

Кроме того, он указывает на еще одну крайне тревожную для украинской экономики тенденцию.

«В апреле 2026 года, по данным таможни, рост импорта составил 56% и достиг почти 10 млрд долл. За январь—апрель 2026 года импорт составил более 33 млрд долл. Дефицит торгового баланса за этот период — более 19 млрд долл. (рост на 68%), то есть по итогам года этот показатель превысит 60 млрд долл. Но если импортное вычитание из ВВП достигнет 50% от общей динамики изменений валового продукта, а до этого момента осталось совсем немного, наша экономика начнет падать, и этот процесс будет очень трудно остановить.



Процесс падения станет тогда неизбежным и непрерывным, как таяние снега весной, а импортное вычитание «сожрет» национальный ВВП и национальную экономику», – предупреждает Кущ.

Он подчеркивает, что Украине грозит превращение «в военный фронтир без внутренней экономики, жизнедеятельность которого будет поддерживаться только внешними инъекциями все новых и новых кредитов».

«То есть формируется своеобразная экономическая рецессионная спираль. С одной стороны, импорт «сжирает» ВВП и «убивает» внутреннюю экономику. С другой — происходит резкий рост государственного долга. В результате сформируется финансовая банкротная модель: отношение госдолга к ВВП превышает 100%, стоимость обслуживания долга приближается к 5% ВВП, а внутренняя экономика при этом сокращается, как шагреневая кожа», – продолжает экономист.

По его словам, Европу такая модель устраивает, поскольку Украина поставляет в ЕС сырье, в том числе минеральное, а деньги, выделяемые Украине, возвращаются назад.