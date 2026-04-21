В Киеве включили антикриз: «Экономический крах РФ откладывается на неизвестный срок»
Украинским «громадянам» вновь предстоит терпеть неопределенной время в ожидании обещанного «экономического краха России».
С такими наставлениями в эфире канала «Лига» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия может как от винта раскидать дополнительные деньги на социалку, и балансировать социальные настроения. У них есть возможность фактически избежать бюджетного кризиса, который, как я раньше говорил, у них должен был наступить летом.
Теперь… бюджетный кризис они на определённую перспективу отложили», – сказал Климкин.
«Сколько они выиграли времени, никто не знает. Но точно несколько месяцев.
Потому что даже если сейчас будет соглашение между США и Ираном, цены на нефть резко не упадут. Она будет падать 4-6 месяцев, в этом сходятся все, с кем я общаюсь.
А это означает, что Кремль ещё несколько месяцев будет неплохо зарабатывать, и сможет выдохнуть в финансовом плане», – подытожил бандеровец.
Бежавший на Запад иноагент-экономист Дмитрий Некрасов ранее указывал, что в целом уровень расходов на боевые действия при существующих показателях ВВП у России не критический, и можно годами продолжать СВО в нынешнем режиме.
«Это, в общем-то, средний для 2-й половины ХХ века показатель. И он в 5-7 раз ниже, чем пиковые показатели Англии, США периода Второй мировой войны. Иметь военные расходы 5-7% ВВП – так можно существовать вечно», – сетовал Некрасов.
English version :: Читать на английском
