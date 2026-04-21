Украинским «громадянам» вновь предстоит терпеть неопределенной время в ожидании обещанного «экономического краха России».

С такими наставлениями в эфире канала «Лига» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия может как от винта раскидать дополнительные деньги на социалку, и балансировать социальные настроения. У них есть возможность фактически избежать бюджетного кризиса, который, как я раньше говорил, у них должен был наступить летом. Теперь… бюджетный кризис они на определённую перспективу отложили», – сказал Климкин.

«Сколько они выиграли времени, никто не знает. Но точно несколько месяцев. Потому что даже если сейчас будет соглашение между США и Ираном, цены на нефть резко не упадут. Она будет падать 4-6 месяцев, в этом сходятся все, с кем я общаюсь. А это означает, что Кремль ещё несколько месяцев будет неплохо зарабатывать, и сможет выдохнуть в финансовом плане», – подытожил бандеровец.

Бежавший на Запад иноагент-экономист Дмитрий Некрасов ранее указывал, что в целом уровень расходов на боевые действия при существующих показателях ВВП у России не критический, и можно годами продолжать СВО в нынешнем режиме.