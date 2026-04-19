«Запретили трёхколёсные велосипеды» – иноагент недоволен уровнем последнего пакета санкций ЕС
Лишь незначительная часть антироссийских санкций действительно мощно бьёт по экономике России.
Об этом на канале «Daily Europe» заявил покинувший Россию экономист-иноагент Дмитрий Некрасов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Есть из этих 25 тысяч санкций 24 тысячи, которые просто бесполезные – чистый пиар. Особенно позабавило, что в последнем пакете запретили экспортировать в Россию ленту для печатных машинок и трёхколёсные велосипеды. Не знаю, зачем это делается, кроме пиара европейских политиков.
Есть набор санкций, которые, безусловно, нанесли вред российской экономике, начиная с арестов активов ЦБ. На войну потрачено примерно столько, сколько было арестовано.
Понятно, что отказ от импорта российской нефти в ЕС не остановил его, но Россия получает на 10 долларов за баррель меньше, это тоже приличные потери. Плюс необходимость переориентировать торговлю с Европы на Китай – это логистические потери, дополнительные издержки», – рассуждал иноагент.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что было бы странно отрицать, что санкции нанесли вред российской экономике, часть из них – «просто подарок Путину».
«Самые главные – это санкции в отношении частного российского капитала. Всё, что нужно было делать, наоборот, всё прощать, если люди уехали на Запад с деньгами и осудили агрессию», – посетовал нацпредатель.
Он также добавил, что в целом уровень расходов на войну при существующих показателях ВВП у России не критический, и можно годами продолжать в нынешнем режиме.
«Это в общем-то средний для 2-й половины ХХ века показатель. И он в 5-7 раз ниже, чем пиковые показатели Англии, США периода Второй мировой войны. Иметь военные расходы 5-7% ВВП – так можно существовать вечно», – сетовал Некрасов.
English version :: Читать на английском «Запретили трёхколёсные велосипеды» – иноагент недоволен уровнем последнего пакета санкций ЕС
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: