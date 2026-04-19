«Запретили трёхколёсные велосипеды» – иноагент недоволен уровнем последнего пакета санкций ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лишь незначительная часть антироссийских санкций действительно мощно бьёт по экономике России.

Об этом на канале «Daily Europe» заявил покинувший Россию экономист-иноагент Дмитрий Некрасов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Есть из этих 25 тысяч санкций 24 тысячи, которые просто бесполезные – чистый пиар. Особенно позабавило, что в последнем пакете запретили экспортировать в Россию ленту для печатных машинок и трёхколёсные велосипеды. Не знаю, зачем это делается, кроме пиара европейских политиков. Есть набор санкций, которые, безусловно, нанесли вред российской экономике, начиная с арестов активов ЦБ. На войну потрачено примерно столько, сколько было арестовано. Понятно, что отказ от импорта российской нефти в ЕС не остановил его, но Россия получает на 10 долларов за баррель меньше, это тоже приличные потери. Плюс необходимость переориентировать торговлю с Европы на Китай – это логистические потери, дополнительные издержки», – рассуждал иноагент.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что было бы странно отрицать, что санкции нанесли вред российской экономике, часть из них – «просто подарок Путину».

«Самые главные – это санкции в отношении частного российского капитала. Всё, что нужно было делать, наоборот, всё прощать, если люди уехали на Запад с деньгами и осудили агрессию», – посетовал нацпредатель.

Он также добавил, что в целом уровень расходов на войну при существующих показателях ВВП у России не критический, и можно годами продолжать в нынешнем режиме.