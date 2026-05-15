«В начале войны я была абсолютно за Украину»: иноагент Латынина рассказала, как стала врагом Зеленского
Когда киевский режим начал пропагандировать неполноценность практически всех русских, журналист-иноагент Юлия Латынина стала его противником.
Об этом она заявила в эфире своего видеоблога в беседе с экс-советником Зе-офиса Алексеем Арестовичем (признан экстремистом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я долго пыталась сформулировать, почему я в начале этой войны абсолютно была на стороне Украины. И я могу сформулировать, что у меня было ощущение, что Украина и Россия – это одно и то же Отечество. Да, государства сейчас разные, но есть некая историческая общность», – сказала Латынина.
Она сравнивает Украину и Россию с древнегреческими образованиями – Спартой, Афинами, Фивами, которые воевали между собой, но по большому счету были одним народом.
По ее словам, диктатор Владимир Зеленский начал исповедовать «страшную идеологию», когда публично отказался говорить по-русски.
«Это был центральный сигнал не только всей России, но и значительной части украинского общества, которое говорило на русском языке, значительная часть истории которого происходила на русском языке», – отметила иноагент.
Она подчеркивает, что далее пропаганда Зеленского начала тиражировать тезисы в духе «русня – не люди», хотя многие украинские государственные деятели считают, что Россия и Украина «два государства – одно Отечество».
«Ты понимаешь, что это заводит механизм этой войны навсегда, обеспечивает продолжение и дешевизну этой войны для, условно говоря, внешних хозяев, и одновременно работает на то, что описала Юлия Мендель, что творится внутри офиса Зеленского», – резюмировала Латынина.
