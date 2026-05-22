В США опасаются: Получив опыт на СВО, Северная Корея сможет теснить наши прокси по всему миру

Максим Столяров.  
22.05.2026 14:41
  (Мск) , Москва
Северокорейские войска многому научились в зоне СВО, и могут использовать новые навыки для поддержки антиамериканских сил по всему миру.

Об этом заявил старший советник Корейского центра стратегических и международных исследований Сидни Зайлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Корейцы многому научились. Из того, что нам известно – в первую очередь от украинской разведки, русские обучали их как наступательным, так и оборонительным операциям с использованием БПЛА.

У Северной Кореи есть опыт использования беспилотников с конца семидесятых годов. И они постепенно наращивают собственные возможности в этой области. Но это первый случай, когда они увидели, как беспилотники используются в боевых действиях, осознали важность разведки и наблюдения с помощью беспилотников, а также их роль в корректировке артиллерийского огня.

Они научились использовать ударные беспилотники. И освоили базовую тактику защиты от атак с помощью беспилотников. Все это важно для повышения боеспособности северокорейских Вооруженных сил», – сказал Зайлер.

«Нам стоит беспокоиться. Меня интересует один момент: что опыт Украины говорит северокорейскому руководству о поддержке других действий по всему миру, будь то революции, мятежи и тому подобное?

Готовы ли они сейчас взять на себя еще больше обязательств? И тем самым уколоть США, показать, насколько они слабы и так далее. На данный момент я не могу ответить на этот вопрос.

Но если посмотреть на историю взаимодействия Корейской народной армии с другими странами, а также на продажу ракет и стрелкового оружия за рубеж, то можно увидеть, что у них есть такой опыт», – подытожил он.

