В США опасаются: Получив опыт на СВО, Северная Корея сможет теснить наши прокси по всему миру

Северокорейские войска многому научились в зоне СВО, и могут использовать новые навыки для поддержки антиамериканских сил по всему миру.

Об этом заявил старший советник Корейского центра стратегических и международных исследований Сидни Зайлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Корейцы многому научились. Из того, что нам известно – в первую очередь от украинской разведки, русские обучали их как наступательным, так и оборонительным операциям с использованием БПЛА. У Северной Кореи есть опыт использования беспилотников с конца семидесятых годов. И они постепенно наращивают собственные возможности в этой области. Но это первый случай, когда они увидели, как беспилотники используются в боевых действиях, осознали важность разведки и наблюдения с помощью беспилотников, а также их роль в корректировке артиллерийского огня. Они научились использовать ударные беспилотники. И освоили базовую тактику защиты от атак с помощью беспилотников. Все это важно для повышения боеспособности северокорейских Вооруженных сил», – сказал Зайлер.