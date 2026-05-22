Враг готовит гражданскую войну, интервенцию и концлагеря в России – Сивков
Запад планирует свержение российского правительства, интервенцию и геноцид русского народа руками бандеровцев.
Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Враг готовится и создает не войска вторжения, а оккупационные войска. И войска охраны концлагерей для нашего населения.
Все это он готовит к моменту, когда, по его планам, в России должен состояться госпереворот со свержением действующего законного президента, разгромом Вооруженных сил либеральными незаконными правителями, узурпаторами власти.
И после этого эти правители на фоне протестов населения призовут натовские войска «для наведения порядка» на территории России и взятия под контроль российского ядерного оружия», – сказал Сивков.
«В рамках этого «наведения порядка» будет осуществляться геноцид русского народа без всяких ограничений – силами, главным образом, украинских нацистов, и определенной части мигрантов, прибывших из других регионов бывшего Советского Союза и других регионов мира.
Поэтому сегодня центральный вопрос – несмотря ни на что не допустить раскачивания лодки. Содействие дестабилизации ситуации в нашей стране – это работа на пятую колонну, работа на тех февралистов 17-го года, которые ввергли нашу Российскую империю в события, которые привели к гражданской войне и интервенции», – добавил он.
