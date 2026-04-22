В США заверещали: Русские передают Ирану оружие НАТО, захваченное на Украине
Вашингтону необходимо противостоять растущему российско-иранскому сотрудничеству.
Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил старший научный сотрудник вашингтонского «Фонда защиты демократий» (тоже нежелательная организация в РФ) Бехнам Бен Талеблу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Что касается Украины, то Иран предоставил России ударные беспилотники, а также возможность их производства на территории России. Решение Тегерана оказать материальную поддержку Москве — это переломный момент не только в истории их отношений, но и в сорокалетней идеологической вражде Исламской Республики с Западом.
Впервые в истории Иран можно назвать действующим лицом. Он участвует в войне на европейском континенте. Хотя Россия не оказала Ирану такой масштабной военной поддержки, как поставки оружия на сумму около 4 млрд, о которых сообщалось с 2022 года, нельзя недооценивать масштаб того, что Россия может предложить Исламской Республике.
Это может быть отправка Ирану наличных, золота, захваченного на поле боя в Украине западного оружия. А в последнее время – киберсредств для слежки за иранскими гражданами и подавления их активности, а также совсем недавно передачу данных о позициях США в регионе, полученных со спутников», – страдает Талеблу.
«Если взглянуть на ситуацию шире, то с 2022 года Россия помогла Ирану вывести на низкую околоземную орбиту восемь иранских спутников без единого сбоя. Такого успеха не могут добиться даже собственные ракеты-носители Ирана.
В 2022 году Россия даже построила спутник для иранского космического агентства, находящегося под санкциями. Пока в Тегеране у власти антиамериканское автократическое и теократическое правительство, Вашингтону придётся бороться с растущим российско-иранским сотрудничеством», – вещал Талеблу
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: