В США заверещали: Русские передают Ирану оружие НАТО, захваченное на Украине

Вашингтону необходимо противостоять растущему российско-иранскому сотрудничеству.

Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил старший научный сотрудник вашингтонского «Фонда защиты демократий» (тоже нежелательная организация в РФ) Бехнам Бен Талеблу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается Украины, то Иран предоставил России ударные беспилотники, а также возможность их производства на территории России. Решение Тегерана оказать материальную поддержку Москве — это переломный момент не только в истории их отношений, но и в сорокалетней идеологической вражде Исламской Республики с Западом. Впервые в истории Иран можно назвать действующим лицом. Он участвует в войне на европейском континенте. Хотя Россия не оказала Ирану такой масштабной военной поддержки, как поставки оружия на сумму около 4 млрд, о которых сообщалось с 2022 года, нельзя недооценивать масштаб того, что Россия может предложить Исламской Республике. Это может быть отправка Ирану наличных, золота, захваченного на поле боя в Украине западного оружия. А в последнее время – киберсредств для слежки за иранскими гражданами и подавления их активности, а также совсем недавно передачу данных о позициях США в регионе, полученных со спутников», – страдает Талеблу.