Воинствующая Германия с головой лезет в долговую яму – Меркурис

Максим Столяров.  
22.04.2026 21:18
  (Мск) , Москва
Война, Вооруженные силы, Германия, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Из-за милитаризации экономики Германия быстро столкнётся с дефицитом торгового баланса – и быстро залезет в долговую яму.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Германия собирается переориентировать автомобильные заводы на производство танков и оружия. Но главный толчок во всей Европе – это дроны. Они собираются производить дроны. Даже Лавров на прошлой неделе заявил, что Европа стремительно милитаризируется», – попросил прокомментировать ведущий.

«В лучшем случае нужно десять лет, чтобы начать более-менее серьезное производство бронетехники. Бронетехника и легковые автомобили – совершенно разные вещи.

И это приведет к тому, что инвестиции в Германии будут уходить из тех сфер, где они действительно нужны – из производительной отрасли экономики.

В конечном итоге это приведет к тому, что Германия столкнется с дефицитом торгового баланса. Если вы занимаетесь военным производством, вы не производите товары гражданского назначения, поэтому вам придется их импортировать», – сказал Меркурис.

«И до сих пор Германии не приходилось в больших объемах импортировать товары гражданского назначения. Так что в ближайшие пять лет, а может и раньше, в Германии возникнет торговый дефицит, а также дефицит бюджета.

Они будут набирать огромные долги. Через несколько лет Германия окажется в ситуации, когда у нее будет огромный долг, более 100% ВВП, как и у всех остальных стран. И постоянный дефицит бюджета, структурный торговый дефицит.

Усиление деиндустриализации – растущая тенденция к отставанию в области высоких технологий, и это только начало», – добавил он.

Напомним, накануне посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что население Европы морально готовят к войне с Россией.

