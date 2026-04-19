Население Европы морально готовят к войне с Россией – предупреждение посла РФ в ФРГ
Европейские политики сознательно занимаются искажением истории и удалением из памяти народов ЕС образа советского солдата-освободителя.
Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Некоторые европейские политики и эксперты занимаются искажением истории об освобождении советскими солдатами в 1945 году. Это делается для того, чтобы как-то оправдать милитаризацию общественного сознания – и подготовить население к возможному военному конфликту с Россией.
Образ освободителя не подходит, не вписывается в эту парадигму. Вот почему его пытаются изменить», – сказал Нечаев.
«Но я рассчитываю на здравомыслие немецкого народа и политиков. Мы принципиально против фальсификации истории и исторических памятников. Это один из краеугольных камней германо-российских отношений.
Культура памяти и военные могилы – возможно, являются одной из немногих областей, которые всё ещё существуют в наших отношениях. Многое уже разрушено, а военные могилы и мемориалы стоят. Давайте оставим их, как есть.
Мы очень благодарны гражданам немецкого народа за заботу о военных могилах в различных уголках Германии. Мы хотели бы посетить их 9 мая, и там нас обычно сопровождает много граждан из Германии. И мы ценим это», – добавил дипломат.
English version :: Читать на английском Население Европы морально готовят к войне с Россией – предупреждение посла РФ в ФРГ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: