Население Европы морально готовят к войне с Россией – предупреждение посла РФ в ФРГ

Европейские политики сознательно занимаются искажением истории и удалением из памяти народов ЕС образа советского солдата-освободителя.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые европейские политики и эксперты занимаются искажением истории об освобождении советскими солдатами в 1945 году. Это делается для того, чтобы как-то оправдать милитаризацию общественного сознания – и подготовить население к возможному военному конфликту с Россией. Образ освободителя не подходит, не вписывается в эту парадигму. Вот почему его пытаются изменить», – сказал Нечаев.