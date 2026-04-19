Население Европы морально готовят к войне с Россией – предупреждение посла РФ в ФРГ

Вадим Москаленко.  
19.04.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия


Европейские политики сознательно занимаются искажением истории и удалением из памяти народов ЕС образа советского солдата-освободителя.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые европейские политики и эксперты занимаются искажением истории об освобождении советскими солдатами в 1945 году. Это делается для того, чтобы как-то оправдать милитаризацию общественного сознания – и подготовить население к возможному военному конфликту с Россией.

Образ освободителя не подходит, не вписывается в эту парадигму. Вот почему его пытаются изменить», – сказал Нечаев.

«Но я рассчитываю на здравомыслие немецкого народа и политиков. Мы принципиально против фальсификации истории и исторических памятников. Это один из краеугольных камней германо-российских отношений.

Культура памяти и военные могилы – возможно, являются одной из немногих областей, которые всё ещё существуют в наших отношениях. Многое уже разрушено, а военные могилы и мемориалы стоят. Давайте оставим их, как есть.

Мы очень благодарны гражданам немецкого народа за заботу о военных могилах в различных уголках Германии. Мы хотели бы посетить их 9 мая, и там нас обычно сопровождает много граждан из Германии. И мы ценим это», – добавил дипломат.

