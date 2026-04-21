«Враг бьёт абсолютно по всему!» – член комитета Рады по энергетике

Украинские «плани стійкості» по стабилизации работы энергетической инфраструктуры не справятся с поставленными задачами до конца года.

Об этом на телеканале «Рада» заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Планы стойкости» должны финансировать как из государственного бюджета, так и совместно с бюджетами общин, и совместно с помощью от доноров. Потому что это огромная сумма, и действительно из государственного бюджета её покрыть нет возможности.

Но и ожидать в то же время помощь от доноров, когда она придет на Украину, или финансирование, которое придет – тоже мы не можем терять время.

Потому что время как раз – это самый главный сейчас ресурс, и процесс действительно активно сейчас продолжается. Проектируется и строится большое количество защитных сооружений на объектах и генерации, и на объектах оператора системы передачи, и Облэнерго.

Потому что враг – если раньше не бил по 110-м подстанциям, то на сегодняшний день враг совершенно не пренебрегает ни одним объектом и генерации, и оператора системы передачи – бьёт абсолютно по всему», – переживал он.