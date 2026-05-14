Всем миром: приднестровцы скидываются на бюджет выживания

В Приднестровье создан благотворительный фонд социальной поддержки «Вместе», с помощью которого республика пытается закрыть бреши в бюджете методом народной кассы.

Из-за внешнего давления, сложностей с поставками газа и роста логистических затрат приднестровская промышленность буксует, налоговые платежи резко снизились, и денег не хватает даже на социалку. Чтобы обеспечить выплату зарплат и пенсий, подстраховать социальную сферу, правительство призвало бизнес и граждан собрать средства вскладчину – и вместе справиться с кризисом.

Эта тема стала центральной в медиапространстве республики.

Глава правительства Александр Розенберг констатировал, что экономика находится в «самых сложных условиях за последние годы»: по итогам 2025 года промышленный спад составил 27% – худший показатель за восемь лет. Премьер призвал жителей встать «плечом к плечу», чтобы пройти этот этап.

По словам вице-спикера Александра Коршунова, практика экстренного сбора средств для республики не нова – аналогичный механизм успешно сработал в период пандемии COVID-19, помогал государству закрывать кассовые разрывы.

Способность объединяться в моменты испытаний давно стала частью приднестровского характера, напомнил руководитель исполкома ОНФ Сергей Шерстюк.

«Так было в 1989 году, когда люди объединились против языковой дискриминации. Так было на референдумах, когда решалась судьба государства. Мы поддерживали друг друга в период пандемии коронавируса, во время энергетического кризиса», – отметил он в телеэфире.

Создание фонда не понравилось официальному Кишиневу. Молдавский вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь назвал инициативу «политической акцией» и результатом «неэффективного управления», заявив, что власти Тирасполя «держат людей в заложниках».

МИД ПМР счел эти слова «хамским выпадом» и парировал: именно блокадные действия Молдовы создают риски для социальной стабильности.

«Если Молдова действительно намерена искать формы сближения с Приднестровьем, то ожидаем подтверждения этому реальными делами в виде перечисления ранее отобранных у приднестровцев денежных средств в Фонд «Вместе», – говорится в комментарии МИД Приднестровья.

Неофициально высказывается мнение, что сбор средств и широкое его освещение – не в последнюю очередь сигнал основному стратегическому партнеру, России, которая много лет поддерживает Приднестровье, помогает с поставкой газа: республика демонстрирует, что не только просит дотаций, но и сама ищет способы устоять.

Инициаторы проекта обещают полную прозрачность работы фонда через онлайн-сервис мониторинга поступлений и использования средств. Пожертвования действительно прозрачны – видно, кто сколько перечислил. Крупнейшие взносы поступили от ООО «Шериф» (100 млн рублей), предприятий холдинга и банковского сектора. Участвуют депутаты, общественники, рядовые граждане.

Дело идет – где-то с ворчанием, где-то с юмором, где-то с легким стебом. Например, группа жителей перечислила в фонд по 5 рублей 47 копеек. Это шутка, которую поймут только местные: 5,47 – новая цена за проезд в городских маршрутках, где недавно ввели обязательную оплату картой, что многим создало неудобства.

Многие люди относятся к идее скинуться всем миром с пониманием, но при условии, что власти «отчитаются за каждую копейку».

Между тем в фонд за четыре дня его работы уже поступило около 138 млн рублей от полутора тысяч граждан и предприятий. Собранная сумма эквивалента 8,4 млн долларам и сопоставима, например, с годовым бюджетом развития целых направлений в медицине или Фонда капитальных вложений.

Появилась и информация о первых тратах. Средства, в частности, направят на поддержку Дубоссарского центра реабилитации детей-инвалидов – уникального учреждения, где работает высококлассный коллектив специалистов и внедрены новые методики восстановления, которые сегодня важно профинансировать.