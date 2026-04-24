Всё идёт к худшему для Украины сценарию, – запоздалое прозрение львовского телеведущего

Анатолий Лапин.  
24.04.2026 15:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 357
 
Дзен, Политика, Украина


Над Украиной навис наихудший для нее сценарий – это быть вечно оспариваемой территорией, буфером между Россией и Западом, который находится в состоянии постоянного конфликта.

Об этом в эфире видеоблога «Анализируй» заявил телеведущий Остап Дроздов, в свое время немало приложивший к разжиганию нынешнего кровопролития на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Над Украиной навис наихудший для нее сценарий – это быть вечно оспариваемой территорией, буфером...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Худшее, что может быть для нас, – это как раз во время этого мирового разделения и застывания нового миропорядка навеки остаться оспоренной территорией. Это то, чего добивается Россия, она оспаривает это пространство, поэтому оно подвисает. Все пришвартуются к сильным центрам мира, все найдут свою гавань. Будут подвешены только оспоренные территории, их будет несколько на планете Земля. Не приведи Господи нам быть в этом числе. Этого добивается Россия.

Наши люди не могут понять, Россия не может нас сделать полностью своими, но она может оспорить нас навечно. А это значит, что вместо швартовки, мы можем оказаться в ранге пожизненно оспоренной территории, и это будет всех [мировых лидеров] устраивать.

В чем проблема этого – именно в том, что для нас это конец истории. Потому что, если быть в вечной войне, то какие там могут быть планы? Все дальше будут жить, каждый под своим зонтиком, под своей осью, а мы так и останемся тем, кем и были 30 лет – буфером», – переживает Дроздов.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Всё идёт к худшему для Украины сценарию, – запоздалое прозрение львовского телеведущего

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить