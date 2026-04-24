Всё идёт к худшему для Украины сценарию, – запоздалое прозрение львовского телеведущего
Над Украиной навис наихудший для нее сценарий – это быть вечно оспариваемой территорией, буфером между Россией и Западом, который находится в состоянии постоянного конфликта.
Об этом в эфире видеоблога «Анализируй» заявил телеведущий Остап Дроздов, в свое время немало приложивший к разжиганию нынешнего кровопролития на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Худшее, что может быть для нас, – это как раз во время этого мирового разделения и застывания нового миропорядка навеки остаться оспоренной территорией. Это то, чего добивается Россия, она оспаривает это пространство, поэтому оно подвисает. Все пришвартуются к сильным центрам мира, все найдут свою гавань. Будут подвешены только оспоренные территории, их будет несколько на планете Земля. Не приведи Господи нам быть в этом числе. Этого добивается Россия.
Наши люди не могут понять, Россия не может нас сделать полностью своими, но она может оспорить нас навечно. А это значит, что вместо швартовки, мы можем оказаться в ранге пожизненно оспоренной территории, и это будет всех [мировых лидеров] устраивать.
В чем проблема этого – именно в том, что для нас это конец истории. Потому что, если быть в вечной войне, то какие там могут быть планы? Все дальше будут жить, каждый под своим зонтиком, под своей осью, а мы так и останемся тем, кем и были 30 лет – буфером», – переживает Дроздов.
