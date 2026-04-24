Над Украиной навис наихудший для нее сценарий – это быть вечно оспариваемой территорией, буфером между Россией и Западом, который находится в состоянии постоянного конфликта.

Об этом в эфире видеоблога «Анализируй» заявил телеведущий Остап Дроздов, в свое время немало приложивший к разжиганию нынешнего кровопролития на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

