«Вы скрываете царящие панические настроения!». В ООН созвали очередное заседание по Украине

Киев и западные покровители вчера вечером созвали очередное заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации вокруг Украины.

Постпред России Василий Небензя выступил с резкой речью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодняшнее заседание — это очередное дежавю. Исполнение этого дешёвого второсортного спектакля разыгрывается в Совете безопасности украинской и европейскими делегациями на ежемесячной основе. И причины нам вполне понятны.

Во-первых, им нельзя допустить переключения внимания мирового сообщества на другие кризисы. А, во-вторых, необходимо скрыть царящие в их собственных рядах панические настроения. Не будет лишним подбодрить самих себя.

Зеленский прекрасно осознаёт, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьёзно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы.

Он, видимо, думал, что сможет бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ является единственной преградой на пути России в Европу.

Поняв, что агрессия США Израиля в отношении Ирана и серьёзнейшие последствия этого кризиса спутали ему все карты, Зеленский не растерялся и принялся с удвоенным рвением рекламировать боевой опыт ВСУ. Не постеснялся приписать свои несуществующие заслуги по обеспечению безопасности стран Персидского залива…

В этой альтернативной реальности, если вы не знали, киевский режим в одиночку уже разблокировал Ормузский пролив, экспортирует безопасность по всему миру и практически одержал победу над Россией.

Всё это не более чем плод фантазий проворовавшегося главаря киевского режима, который он пытается продать каждому, кто готов за него заплатить», – заявил Небензя.