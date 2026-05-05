Европа готова платить Армении за ее антироссийский курс, но не сможет обеспечить ни безопасность, ни энергетическую независимость.

Об этом в эфире телеканала TVP WORLD заявил политический обозреватель Стюарт Доуэлл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Доуэлл прокомментировал состоявшийся накануне в Ереване саммит с участием лидеров ЕС, Канады и украинского диктатора Владимира Зеленского, который прошел недалеко от российской военной базы.

«Сама конференция проходит в 40 километрах от российской военной базы. Думаю, это многое говорит нам о символизме и значимости этого события. Это действительно тот случай, когда Европа, Европейский Союз протягивает руку Армении и говорит: «Да, мы хотим, чтобы вы шли по европейскому пути»… Европа хочет сделать то, что в её силах. Что нужно Армении после войны с Азербайджаном? На самом деле ей нужна надёжная гарантия безопасности. Россия перестала быть для неё главным гарантом безопасности, потому что в 2022 и 2023 годах не оказала ей поддержку. А ещё Армении нужно диверсифицировать свои источники энергии. Но ни то, ни другое не является самым важным из того, что может предложить Европа. Но она может предложить то, в чём она сильна. Это деньги, 270 миллионов евро, которые она собирается вложить, около 2,5 миллиардов инвестиций, помощь в наблюдении за предстоящими выборами, всяческая гражданская помощь – вот, что она может предложить. Но главный вопрос в том, будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить более серьёзные потребности Еревана в сфере безопасности?», – заявил Доуэлл.