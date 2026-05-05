За армянскую русофобию Европа готова заплатить деньгами, но не реальной помощью – эксперт

Анатолий Лапин.  
05.05.2026 13:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 183
 
Армения, Дзен, ЕС, Россия, Русофобия


Европа готова платить Армении за ее антироссийский курс, но не сможет обеспечить ни безопасность, ни энергетическую независимость.

Об этом в эфире телеканала TVP WORLD заявил политический обозреватель Стюарт Доуэлл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа готова платить Армении за ее антироссийский курс, но не сможет обеспечить ни безопасность,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Доуэлл прокомментировал состоявшийся накануне в Ереване саммит с участием лидеров ЕС, Канады и украинского диктатора Владимира Зеленского, который прошел недалеко от российской военной базы.

«Сама конференция проходит в 40 километрах от российской военной базы. Думаю, это многое говорит нам о символизме и значимости этого события. Это действительно тот случай, когда Европа, Европейский Союз протягивает руку Армении и говорит: «Да, мы хотим, чтобы вы шли по европейскому пути»…

Европа хочет сделать то, что в её силах. Что нужно Армении после войны с Азербайджаном? На самом деле ей нужна надёжная гарантия безопасности. Россия перестала быть для неё главным гарантом безопасности, потому что в 2022 и 2023 годах не оказала ей поддержку. А ещё Армении нужно диверсифицировать свои источники энергии. Но ни то, ни другое не является самым важным из того, что может предложить Европа.

Но она может предложить то, в чём она сильна. Это деньги, 270 миллионов евро, которые она собирается вложить, около 2,5 миллиардов инвестиций, помощь в наблюдении за предстоящими выборами, всяческая гражданская помощь – вот, что она может предложить. Но главный вопрос в том, будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить более серьёзные потребности Еревана в сфере безопасности?», – заявил Доуэлл.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Армению за то, что при «соросятах», пришедших к власти вместе с Николом Пашиняном, за восемь лет отлично получилось разорвать связи с Россией.

Метки: ,

English version :: Читать на английском За армянскую русофобию Европа готова заплатить деньгами, но не реальной помощью – эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить