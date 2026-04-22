«Западные политики не приемлют Россию потому, что у русских есть отвратительное для них качество», – испанский канал о сути противостояния
Иран и Россия одинаково неприемлемы для западной цивилизации.
Об этом рассуждает на испаноязычном канале Ucraniando обозреватель Лиза Вукович.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Запад построил свою цивилизацию на лжи: невыполнение обещаний и предательство — это нормально, никто не обижается, все понимают и объединяются в тактические альянсы. Его цивилизация основывалась на законе сильного и войне без правил.
Если для того, чтобы быть сильнее, нужно обманывать, а противник честен, то он уже заведомо в проигрыше. Быть хорошим — значит быть глупым; быть умным — значит быть хитрым, и если ты хитрее других, ты имеешь право их эксплуатировать.
Западные политики не приемлют Россию именно потому, что у русских есть отвратительное для них качество: они всегда делают то, что говорят. Запад же, напротив, считает, что соглашение действительно только до тех пор, пока другая сторона имеет силу его навязать.
Геноцид коренных американцев показателен: подписывали вечный мир, накапливали силы, а затем продолжали резню.
Эта логика лжи и короткой памяти применяется и к Ирану. Западные лидеры проецируют собственное поведение на другого: если Иран заявляет, что у него нет и не будет ядерного оружия, Запад утверждает, что он его производит, потому что сам бы на его месте лгал. Мантра «через две недели у него будет бомба» повторяется уже двадцать лет», – напоминает автор.
По мнению Вукович, «Трамп — яркий представитель культуры разбойничьего предпринимательства».
«Это не личностная черта, а олицетворение цивилизации, не знающей ценности данного слова. Поэтому Запад не может понять ни Россию, ни Иран: это государства, которые, несмотря на свои недостатки, всё ещё сохраняют долгую память и последовательность между словом и делом».
English version :: Читать на английском «Западные политики не приемлют Россию потому, что у русских есть отвратительное для них качество», – испанский канал о сути противостояния
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: