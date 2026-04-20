Западный аналитик убила надежды украинцев: Монархии Залива не отвернутся от России

Игорь Шкапа.  
20.04.2026 16:42
  (Мск) , Киев
У России нет зависимости от иранских поставок для продолжения боевых действий на Украине.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявила директор Евразийской программы по нераспространению в James Martin Center for Nonproliferation Studies Ханна Нотте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что Иран значительно больше зависит от России, чем наоборот. На данный момент России не нужно много от Ирана, чтобы вести войну против Украины. Россия успешно локализовала производство Shahed и даже модернизировала эти системы – улучшила защиту от радиоэлектронной борьбы, скорость, типы боевых частей.

То есть сейчас это более сложные системы, чем изначальная технология, и Россия производит их в очень больших объемах – поэтому ей больше не нужны иранские дроны», – сказала Нотте, отвечая на вопрос о якобы зависимости РФ от иранских БПЛА.

По ее словам, Россия и Иран все еще могут сотрудничать в разработке новых моделей дронов или других технологий, но «для российских военных усилий на Украине это не является критически важным».

Она надеется, что теперь Украина станет важнее для арабских государств, но не верит, что они будут сворачивать сотрудничество с Россией.

«Честно, я сомневаюсь. У них есть глубокие, многоуровневые и давние связи с Россией. Все эти страны понимают, что Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН. Они воспринимают ее как великую державу. Государства Залива вынуждены взаимодействовать с Россией в рамках ОПЕК+.

Это сложная система интересов. Поэтому, скорее всего, арабские страны будут расширять сотрудничество с Украиной, но будут стараться делать это так, чтобы не раздражать Россию. И будут продолжать работать с ней», – резюмировала Нотте.

