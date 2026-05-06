«Американцы додавят. Мы останемся в одиночестве». Русскую Церковь по Украине предали все, наплевав на каноны

Западу удалось добиться ситуации, когда Русская Православная Церковь фактически осталась в одиночестве, разорвав отношения с Константинопольским Патриархатом из-за признания им раскольников на Украине.

Об этом на телеканале «Спас» заявил миссионер, православный публицист Руслан Калинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже те Церкви, которые вроде как считаются союзниками нашей Церкви – тем не менее, я не встречал заявлений о том, чтобы они откровенно заявили, что Украина — это каноническая территория Русской Церкви.

Тот же самый вопрос связан со служением. Они сослужат с раскольниками. Есть 10, 11, 12-е апостольское правило, что сослуживец раскольников сам становится раскольником. И, тем не менее, вот, сегодня с Варфоломеем встречался Патриарх Антиохийский, который Варфоломея назвал «отцом».

То есть, это аномалии в каноническом порядке. И чисто такой мой прогноз: мы останемся в одиночестве. Они найдут ключи, я имею в виду коллективный Запад, американцы, они добьют, додавят. То есть, скорее всего, что нам действительно надо готовиться к тому, что мы останемся вот чуть ли не единственным оплотом каноничности, Православия в мире. Такой, видимо, наш крест», – сказал Калинчук.