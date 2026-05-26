Молдавия и Европа разрабатывают стратегию пошагового политического и социального поглощения Приднестровья.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил обслуживающий интересы Зе-офиса украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо постепенно интегрировать, слишком много различий. Экономически, кстати, Приднестровье частично интегрировалось. С экономикой легче, а вот политически и социально – тут очень много проблем.

Это, кстати, может ещё изменить структуру молдавского электората. Там и так пятьдесят на пятьдесят, и каждые выборы, как у нас было до 2014 года борьба между проевропейскими и проевропейскими [оговорка, пророссийскими] силами», – рассуждал Фесенко.