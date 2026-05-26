Лидеры НАТО медленно поднимают градус эскалации, чтобы нарушение «красных линий» было менее заметным. Однако не учли, что сами внезапно превратились в огромную легитимную мишень.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил норвежский политолог Гленн Дизенн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы здесь похожи на лягушку, варящуюся на медленном огне. В НАТО мы действуем постепенно вместо того, чтобы делать большие шаги. Я помню в середине 2000-х они как бы насмехались над русскими, заявляя, что собираются разместить десять ракет-перехватчиков в Польше, но в то же время в аналитических центрах говорили, что это только начало, будет введена система, а затем ракет станет несколько сотен. Так и с войной на Украине. Я помню, как поставки Джавелинов были проблематичными. Потом мы начали поставлять танки, артиллерийские системы, высокоточные ракеты. Байден говорил, что мы не можем поставлять F-16, потому что это означало бы начало Третьей мировой войны. Если вы скажете это сегодня – вас обвинят в распространении российской пропаганды. Скажут, что мы просто помогаем», – сказал Дизен.