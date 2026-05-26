Норвежский эксперт: «НАТО – сама себя медленно сварила в котле эскалации»
Лидеры НАТО медленно поднимают градус эскалации, чтобы нарушение «красных линий» было менее заметным. Однако не учли, что сами внезапно превратились в огромную легитимную мишень.
Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил норвежский политолог Гленн Дизенн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы здесь похожи на лягушку, варящуюся на медленном огне. В НАТО мы действуем постепенно вместо того, чтобы делать большие шаги.
Я помню в середине 2000-х они как бы насмехались над русскими, заявляя, что собираются разместить десять ракет-перехватчиков в Польше, но в то же время в аналитических центрах говорили, что это только начало, будет введена система, а затем ракет станет несколько сотен.
Так и с войной на Украине. Я помню, как поставки Джавелинов были проблематичными. Потом мы начали поставлять танки, артиллерийские системы, высокоточные ракеты.
Байден говорил, что мы не можем поставлять F-16, потому что это означало бы начало Третьей мировой войны. Если вы скажете это сегодня – вас обвинят в распространении российской пропаганды. Скажут, что мы просто помогаем», – сказал Дизен.
«Хотя большинство европейских стран никогда не поставляли оружие в воюющие страны. Потому что это сделало бы их участниками конфликта. А сегодня даже нельзя сказать об этом без того, чтобы вас не заклеймили.
Мы пришли к этому постепенно, маленькими шажками. И не осознаём, как далеко зашли, потому что уже активно участвуем в нападении на Россию.
Мы уже давно вышли за рамки прокси-войны. НАТО напрямую атакует Россию, побережье Балтийского моря. Это так же, как было с дальнобойными ударами, когда ограничения постепенно сняли.
Так что мы как лягушка, которую медленно варят. Мы атаковали Россию, и русские пришли к выводу, что так дальше продолжаться не может. Пора нанести ответный удар», – подчеркнул политолог.
English version :: Читать на английском Норвежский эксперт: «НАТО – сама себя медленно сварила в котле эскалации»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: