Россия может нанести ощутимый удар экономике Евросоюза, если остановит транзит казахской нефти через свою территорию.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть способы при желании и пожестче надавить на ЕС. Например, Россия продолжает транзит нефти из Казахстана через КТК и порт Новороссийск. Казахстан второй по объемам поставщик нефти в ЕС. Казахская нефть хороша для производства дизеля. Если бы Россия прекратила транзит казахской нефти, это было бы болезненно для ЕС», – сказал Симонов.

По его мнению, свои действия Москва могла бы обосновать непрекращающимися дроновыми атаками ВСУ по портовой инфраструктуре в Черном море.

«Это не был бы демарш с нашей стороны. Мы могли бы связать это с дроновыми атаками на порт Новороссийск. За неделю была только одна танкерная отгрузка. Мы могли бы потребовать прекращения атак на Новороссийский порт, и я вас уверяю, ЕС нашел бы аргументы для того, чтобы убедить Киев этого не делать.

У нас часто представляют киевское руководство как отморозков, но деньги-то они берут из Европы», – заключил Симонов.