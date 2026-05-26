Ответ на «Искандер» по Одессе — «враг не пройдет!»

Тут укры заявили об очередной ракетно-дроновой атаке на Одессу, пиаря выбитые окна в жилых домах и разрушения в школе. Только, как всегда, «забыли» одно — правду.

Ракетно-дроновые атаки действительно уже рутина. Однако в означенную дату — в ночь на 26 мая — был только один удар, мощный, сотрясший город. И попадание (говорят, «Искандер») — в военную часть в районе т.н. Заставы. А ПВО перед этим то ли массово слегла с дизентерией, объевшись зеленых абрикосов, то ли «нэ така вжэ нэпэрэможна» — короче, молчала она. Под утро только стала палить — в пустоту или по птицам.

Но этого одного удара хватило, чтобы Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» ВСУ (то самое, что раздает «медали» за сожжение одесситов 2 мая) выступило с манифестом:

«Одессу готовят к круговой обороне! Вокруг города завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, устанавливают колючую проволоку, «зубы дракона» и «плутанки». Такие меры — не бравада, а работа на опережение, чтобы у врага не было никаких иллюзий: любая попытка десанта обречена на поражение. Надежная оборона не повышает, а снижает риск того, что враг в обозримом будущем сюда сунется!».

Вот интересно, а для кого они заявили о «браваде»? Ну для врага же, да? Чтобы он таки перестал впадать в «иллюзии»? То есть стираемой с карты Одесской области совсем незаметно?

Из комментариев под цидулкой:

«Это чтоб люди не смогли свалить. Уже давно все летит только по воздуху сверху и сделать прорыв в ста участках — это не проблема: по два Камаза щебня засыпал в ров, и все — трасса готова. Тут лучше подумали бы, как мир сделать и вернуть обратно 30 миллионов украинцев, скитающихся по всему миру «от хорошей жизни».

«Круговая оборона» набила оскомину. Ее уже пять лет «готовят». В начале войны гауляйтер Кипер ею все уши прожужжал:

«Активно строим фортификационные сооружения, устанавливаем заградительные рубежи — «зубы дракона», противотанковые рвы и другие противовзрывные заграждения. Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений — мощный сдерживающий фактор для агрессора».

Кстати, после этого заявления в ОВА прибыли детективы НАБУ с подозрением на воровство этих самых «зубов» в каких-то космических масштабах. Но дело почем-то не получило ход. Наверное, потому что гауляйтер чист как слеза…

Нацистка Балаба так прокомментировал «оборону»:

«Лучший катализатор — конечно, Вооруженные Силы Украины. Вот почему я так жду тысячи украинских добрых дронов на Москву!».

Угу, особенно если награды поджигателям Дома профсоюзов давать, деньги п-дить и мужиков убивать, не довозя до учебки. Так победим!