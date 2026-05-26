После выборов в США появится возможность договориться по Украине – политолог Носович призывает закругляться

Максим Столяров.  
26.05.2026 20:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 247
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия может не выдержать длительную войну на истощение со всем ЕС, поэтому нужно искать пути для диалога.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Александр Носович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может не выдержать длительную войну на истощение со всем ЕС, поэтому нужно искать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Все экономисты утверждают, что в этой войне на истощение Россия может проиграть экономически. Потому что запаса прочности экономики осталось на полтора года.

У украинской экономики запас давно исчерпан, но сейчас фактически Евросоюз превратился в тыл для Украины – и обеспечивает ей экономическое существование. И ВПК Украины сейчас все больше находится в ЕС.

А вот с Европой мы в разных весовых категориях. И тут высока вероятность, что мы сломаемся раньше», – рассуждает Носович.

Он подчеркнул, что при этом преимущество и инициатива на фронте находятся у России, к тому же Запад опасается «Орешника» с ядерными боеголовками.

«Из-за всей этой кампании Европа тоже тратит огромные деньги на Украину. И тоже терпит от санкций против России.

Ввиду этого, для России более вероятный сценарий – это зафиксировать какой-то результат, которого она достигнет к концу года. Потому что со следующего года приступит к работе новый Конгресс США, без трампистов в большинстве. И это может значительно ухудшить нашу международную ситуацию.

И поскольку европейцы уже начали подкатывать с предложениями договариваться, то не прекращая военных действий, необходимо переводить этот конфликт из чистого военного в военно-дипломатический. То есть, параллельно ведению боевых действий вести и переговоры.

Раньше мы их вели с трампистами, и это ни на что не влияло, потому что тон в НАТО задают не они. И сейчас готовность к переговорам с Россией выражают как раз либерал-глобалисты, которые эту войну с нами и затеяли. Этой возможностью надо воспользоваться, но на наших условиях», – добавил политолог.

Метки: ,

English version :: Читать на английском После выборов в США появится возможность договориться по Украине – политолог Носович призывает закругляться

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить