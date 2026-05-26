«Уничтожаем себя, а не москалей!» – в Раде наехали на штурмовые войска Сырского

Вадим Москаленко.  
26.05.2026 23:56
  (Мск) , Киев
Командиры «штурмовых войск», которые набирает главком ВСУ Александр Сырский, отличаются зверским отношением к подчинённым.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат «Голоса» Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Она рассказала, что за последние 2,5 месяца зафиксировано как минимум пять публичных случаев, когда семьи погибших солдат штурмовых войск подавали заявления в госбюро расследований.

«Хочу зачитать одно из оснований и причин гибели человека. Такой-то, такой-то во время прохождения службы пытался совершить СОЧ (самовольное оставление части). Во время его поиска был обнаружен высоко на сосне. После общения решил спуститься, но упал с неё. Далее, во время рентгена у него обнаружили переломы двух рёбер и пневмонию, из-за чего госпитализировали в больницу в Павлограде.

Что с ним произошло в дальнейшем в медицинском учреждении, уточняется. Причина смерти: малокровие органов, переломы ребер, тупая травма грудной клетки и повреждение вследствие контакта с тупым предметом.

Уже нет сил терпеть и слышать эти официальные объяснения, из этого полка о том, как гибнут люди не на фронте, а вследствие системы, которую выстраивает командир», – возмущалась Бобровская.

Она добавила, что, ГБР взялось только за пять случаев, а обращений к омбудсмену, Минобороны и ВСП – более сотни за последние месяцы.

«И последнее. Это обращение к главкому и верховному главнокомандующему. Если вы видите, что у вас такое системное идёт нарушение не просто прав, а гибели людей, и они не могут объяснить, почему это происходит на фронте, тогда вопрос целесообразности существования: а) командира на должности; б) такого полка, где мы уничтожаем свою армию внутри себя, а не уничтожаем москалей на фронте», – заключила депутат.

