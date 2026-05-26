«Уничтожаем себя, а не москалей!» – в Раде наехали на штурмовые войска Сырского

Командиры «штурмовых войск», которые набирает главком ВСУ Александр Сырский, отличаются зверским отношением к подчинённым.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат «Голоса» Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Она рассказала, что за последние 2,5 месяца зафиксировано как минимум пять публичных случаев, когда семьи погибших солдат штурмовых войск подавали заявления в госбюро расследований.

«Хочу зачитать одно из оснований и причин гибели человека. Такой-то, такой-то во время прохождения службы пытался совершить СОЧ (самовольное оставление части). Во время его поиска был обнаружен высоко на сосне. После общения решил спуститься, но упал с неё. Далее, во время рентгена у него обнаружили переломы двух рёбер и пневмонию, из-за чего госпитализировали в больницу в Павлограде.

Что с ним произошло в дальнейшем в медицинском учреждении, уточняется. Причина смерти: малокровие органов, переломы ребер, тупая травма грудной клетки и повреждение вследствие контакта с тупым предметом.

Уже нет сил терпеть и слышать эти официальные объяснения, из этого полка о том, как гибнут люди не на фронте, а вследствие системы, которую выстраивает командир», – возмущалась Бобровская.