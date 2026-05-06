Бывший «азовец»: ТЦК – те же полицаи времён Гитлера

Вадим Москаленко.  
06.05.2026 16:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 302
 
Война, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Людоловы ТЦК провоцируют украинцев изнутри ненавидеть собственное государство.

Об этом на канале «LibertyUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещённого в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Людоловы ТЦК провоцируют украинцев изнутри ненавидеть собственное государство. Об этом на канале «LibertyUA» заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вот эти все ТЦКшники – там украинцы бегают за другими украинцами, вот, они такие, как полицаи во Вторую мировую. Они предали свой народ, служат оккупанту. И я уверен, что они будут нести ответственность. Тут сына не выпустили [из ТЦК на похороны] с мамой попрощаться, на Закарпатье схватили священников для того, чтобы они с одной конфессии перешли в другую.

А неужели они не понимают, что они изнутри народ этим разрывают? Потому что все эти родные, близкие, соседи, которые видят, что сына не отпустили к телу матери, начинают ненавидеть само государство. Даже не конкретно взятых ТЦКшников. Эти прихожане тех священников, которых схватили ради смены конфессионной принадлежности, они ненавидят государство», – сказал Мосийчук.

«У меня такое впечатление, что ТЦК – это антигосударственная структура, которая методично работает на то, чтобы не просто отправить побольше украинцев на смерть. А на то, чтобы дискредитировать само государство, подорвать его изнутри. Я уверен, что тем, кто это организовывает, нужно ещё и 111-ю статью на лоб набить – государственная измена», – негодует бывший каратель.

Читайте также: «Вам все равно отсюда не выйти» – в ТЦК фактически признали Украину концлагерем 

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Бывший «азовец»: ТЦК – те же полицаи времён Гитлера

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить