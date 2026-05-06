Бывший «азовец»: ТЦК – те же полицаи времён Гитлера

Людоловы ТЦК провоцируют украинцев изнутри ненавидеть собственное государство.

Об этом на канале «LibertyUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещённого в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот эти все ТЦКшники – там украинцы бегают за другими украинцами, вот, они такие, как полицаи во Вторую мировую. Они предали свой народ, служат оккупанту. И я уверен, что они будут нести ответственность. Тут сына не выпустили [из ТЦК на похороны] с мамой попрощаться, на Закарпатье схватили священников для того, чтобы они с одной конфессии перешли в другую. А неужели они не понимают, что они изнутри народ этим разрывают? Потому что все эти родные, близкие, соседи, которые видят, что сына не отпустили к телу матери, начинают ненавидеть само государство. Даже не конкретно взятых ТЦКшников. Эти прихожане тех священников, которых схватили ради смены конфессионной принадлежности, они ненавидят государство», – сказал Мосийчук.

«У меня такое впечатление, что ТЦК – это антигосударственная структура, которая методично работает на то, чтобы не просто отправить побольше украинцев на смерть. А на то, чтобы дискредитировать само государство, подорвать его изнутри. Я уверен, что тем, кто это организовывает, нужно ещё и 111-ю статью на лоб набить – государственная измена», – негодует бывший каратель.