Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация вокруг Гагаузии стремительно выходит за рамки «внутреннего молдавского вопроса» и приобретает признаки системного кризиса государственности.

Речь идёт не о локальном конфликте между Комратом и Кишинёвом, а о демонтаже одного из немногих успешных механизмов мирного урегулирования этнополитических противоречий на постсоветском пространстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Российский посол Олег Озеров не был допущен к отбывающей тюремное заключение башкану Евгении Гуцул. Кишиневская пропаганда пытается представить гуманитарный визит дипломата как «провокацию», что свидетельствует о страхе власти перед самим фактом международного внимания к делу Гуцул. В глазах значительной части гагаузов она уже стала узницей совести — символом сопротивления курсу на демонтаж автономии и фактическую румынизацию страны.

А Кишинёву нужна тишина, чтобы разрушить политический статус Гагаузии. Через изменения в избирательном законодательстве предпринимается попытка подчинить центральной власти региональную избирательную систему. Замена независимого ЦИК Гагаузии на встроенный в вертикаль Кишинёва «избирательный совет» – это прямое изъятие ключевого элемента автономии, предусмотренного законом 1994 года о её создании: права самостоятельно формировать местную власть.

Эти изменения проводятся в обход конституционной процедуры, требующей квалифицированного большинства. Речь идёт уже не просто о политическом давлении, а о правовом нигилизме – базовый закон страны подменяется политической целесообразностью.

На этом фоне судебная блокировка выборов в Народное собрание Гагаузии, назначенных на 21 июня, выглядит как попытка Кишинева выиграть время и сорвать формирование легитимного представительного органа. Чем дольше автономия остаётся без обновлённого парламента, тем легче навязать ей внешнее управление.

Параллельно разворачивается силовое и информационное давление. Уголовные преследования региональных лидеров, угрозы в адрес потенциальных кандидатов, публичные заявления кишинёвских провластных экспертов о необходимости «наведения порядка» – всё это элементы одной стратегии: деморализация и раскол элит Гагаузии.

Не менее тревожным является международный контекст. Канал «Смуглянка» сообщает о планах совместной с СБУ спецоперации в Одесской области. Киев и Кишинев объявят о раскрытии несуществующего заговора – планов создания «Великой Гагаузии», которого в реальности не существует. Однако это станет поводом для репрессий под предлогом ликвидации «сепаратистской угрозы».

В этих условиях обращение Народного собрания Гагаузии к Турции выглядит вынужденным шагом. Анкара традиционно воспринимается как культурный и исторический гарант, однако сама по себе апелляция к внешнему арбитру – признак утраты доверия к центральной власти. Фактически Кишинёв толкает автономию к интернационализации конфликта.

Социология лишь подтверждает очевидное: большинство жителей Гагаузии не доверяет центральным институтам. 54% жителей автономии считают, что регион развивается в неправильном направлении, а 72% так же оценивают ситуацию в Молдове в целом.

В итоге складывается парадоксальная ситуация. Под лозунгами европейской интеграции и «демократических реформ» в Молдове осуществляется демонтаж автономии, подавление политической оппозиции и разрушение правовых механизмов. Это движение не к декларируемому Евросоюзом принципу регионализма, а к унитарному государству с элементами авторитарного управления.