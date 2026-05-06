«Катастрофы не будет» – в США подбивают Украину на удары по ЗАЭС

Украинские удары по Запорожской АЭС якобы не несут риска техногенной катастрофы и заражения местности.

Об этом на канале «AtlanticCouncil» заявила американский дипломат и эксперт по энергетической политике Сурия Джаянти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По Запорожской АЭС был нанесен удар с помощью украинского беспилотника. Международное агентство по атомной энергии заявило, что в воскресенье украинский беспилотник нанес удар по лаборатории внешнего радиационного контроля на Запорожской АЭС. Важно отметить, что лаборатория внешнего радиационного контроля находится за пределами зоны радиоактивного заражения. И это, естественно, спровоцировало очередной виток взаимных обвинений», – сказала Джаянти.

«Но если отвечать на ваш вопрос более конкретно, риск ядерной катастрофы не так велик. И это связано с несколькими физическими характеристиками. Во-первых, в отличие от, например, активной зоны чернобыльского реактора, в активной зоне реактора нет ничего, что могло бы гореть. Поэтому вероятность аварии, подобной чернобыльской, исключена.

Теоретически может произойти авария, близкая к той, что случилось на АЭС Фукусима, когда были выведены из строя системы охлаждения. В результате цунами радиоактивные вещества попали в воду. Но из-за разрушения Каховской плотины, вся вода из водохранилища ушла. В окрестностях нет водоема, который мог бы разнести радиоактивные вещества на большое расстояние», – добавила она.