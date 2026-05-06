Киев ослабил удавку УПЦ, чтобы придушить ещё сильнее – военный священник

Максим Столяров.  
06.05.2026 17:36
  (Мск) , Москва
На фоне непростой обстановке на фронте, киевская хунта не решилась пойти на удушение УПЦ, оставив конфронтацию на потом.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Спас», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обсуждалось решение киевского суда, которое отменило выводы ГСУ по этнополитике и свободе совести, установившие связь УПЦ с Русской Церковью.

«Это хорошая мина при плохой игре, при, мягко скажем, непростой обстановке на фронтах с украинской стороны, им сейчас очень нужно сделать хороший ход. Со стороны спецслужб и силового блока эту удавочку немножечко ослабили, просто переключившись на другие сферы. Пройдут и выборы, пройдёт время, и удавку затянут ещё сильнее. Жертву придушивают, потом отпускают.

Это такая игра в кошки-мышки, и покуда фронт в таком состоянии, пока русский солдат не придёт туда и не наведёт порядок, и мы не вернём наши исторические земли и наш народ, не присоединим к телу России, и не вернём церковь УПЦ МП в лоно Церкви Христовой, ничего не поменяется, всё так и будет», – сказал военный священник иеромонах Пахомий (Шепель).

С ним согласился начальник отдела по работе с религиозными организациями Департамента внутренней политики администрации Запорожской области Артём Шарлай.

«На фронте непростая ситуация, она немного неблагоприятна и для нас, но она непростая и для них. И открывать внутри второй фронт против крупнейшей конфессии, 13 тыс. приходов УПЦ МП было до начала всех этих гонений, для них неумный шаг был бы. Поэтому они, возможно, подвесили ситуацию, чтобы додавить в любом случае», – считает Шарлай.

