Киевский политтехнолог: Гуляет слушок – Трамп пообещал убрать Зеленского

Вадим Москаленко.  
21.04.2026 15:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1485
 
Дзен, Политика, США, Украина


США сделают ещё одну попытку усадить Киев за стол переговоров, после чего американцы махнут на Украину рукой и перекроют военную помощь.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В российской политтусовке гуляет такой слушок, дескать Трамп пообещал Путину убрать Зеленского. А что за этим стоит – политический переворот или нечто другое, мы можем только догадываться, но слух гуляет. … Ясно другое – то, что да, американцы будут делать ещё один подход. И если у них опять ничего не получится, тогда надо ждать каких-то активных действий с их стороны. …

Есть ещё другой вариант, который часть экспертов из Госдепа советуют. Просто махнуть рукой, блокировать поставки оружия, блокировать предоставление развединформации и отойти в сторону. И понаблюдать, пока ситуация не дойдёт до той точки, когда деваться Украине уже будет некуда. Часть экспертов, работающих на Госдеп, при таком мнении», – сказал Золотарёв.

«Поэтому, какой вариант выберет команда Трампа, можно догадываться, но у него есть несколько опций. И высока вероятность, что он махнёт рукой, но в этой руке может оказаться бейсбольная бита», – добавил эксперт.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Киевский политтехнолог: Гуляет слушок – Трамп пообещал убрать Зеленского

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить