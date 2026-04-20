Лукашенко: «США лишь болтают о демократии, на деле там диктатура»

Соединенным Штатам следует учиться реальной демократии у Белоруссии.

Об этом в интервью RT, которое вел американский журналист Рик Санчес, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы только говорите о какой-то демократии, правах человека – все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы… Какие права человека, если вы разбомбили школу в независимой, суверенной стране, которая расположена в десятках тысяч километров от вас, ничем вам не угрожала. Вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя, около двухсот человек», – сказал Лукашенко.

По его словам, США лишают людей главного права – права на жизнь, а разглагольствованиями о правах человека и демократии лишь прикрывают свои интересы по контролю за ресурсами неугодных стран.

«Вы готовы бомбить, ломать, крошить, невзирая на права человека. Это – основа диктатуры», – подчеркнул президент РБ.

Он добавил, что США придется у Белоруссии «учиться демократии».