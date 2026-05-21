Британский редактор: «Россия выпустила ракету по нашему самолету-разведчику в Черном море»
Минобороны Британии сообщило вчера, что российские истребители дважды за последний совершили «опасные перехваты» британского разведывательного самолета над Черным морем (явно шпионил за Крымом и Новороссийском).
В эфире Times news редактор отдела обороны британского таблоида The Sun Джреом Старки, заочно арестованный в РФ за незаконное пересечение российской границы в период временной оккупации ВСУ части Курской области, заявил, что Су-27 шесть раз пролетел перед носовой частью британского борта, а в один из моментов приблизился к нему «на расстояние менее шести метров».
Британец подчеркивает, что полеты королевских разведчиков «стали обычным делом» над Черным морем после начала СВО, и жалуется, что в этот раз жизни пилотов и находившихся на борту сотрудников центра радиоэлектронной разведки были в опасности и говорит, что это не первый случай.
«Осенью 2022 года самолет того же типа выпустил ракету по одному из самолетов британской разведки, выполнявших аналогичную миссию», – сказал Старки.
По его словам, ракета промахнулась или вышла из строя, но в Лондоне «попытались приуменьшить значение произошедшего».
«Над Черным морем Великобритания и Россия, возможно, сражаются ближе, чем где-либо еще», – заявил британский журналист.
Российские действия он называет «преднамеренной провокацией», хотя сам же фактически признает, что британские самолеты помогают наводить ракеты и дроны на российские объекты, в том числе в Крыму.
«Их миссия – защита восточного фланга НАТО. Но я думаю, что не никаких иллюзий, что они также собирают информацию о российских военных объектах на юге Росси и в Крыму, которая может быть ценна для украинцев», – заявил Старки.
