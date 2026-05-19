У России есть все юридические основания для начала глушения группировки спутников «Старлинк», поскольку продукция американского миллиардера Илона Маска помогает ВСУ наносить удары по мирным жителям РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Были атакованы гражданские объекты. Если здесь действительно применялась эта технология, которую предоставил Илон Маск, – ответственность Илона Маска тоже возникает, потому что применялась против мирных граждан… Если Илон Маск предоставляет свои спутники для того, чтобы их использовали для ударов по мирному населению нашей страны против обычных граждан, значит, эти спутники представляют опасность для нашего мирного населения. И поэтому мы должны противодействовать им… И в обязательном порядке мы должны по этим спутникам работать для того, чтобы защищать своих простых граждан, по которым, по сути Илон Маск с участием Украины работает как убийца», – заявил Кнутов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Россия уже может сбивать спутники «Старлинк», но для этого нужно решение на высшем уровне.

А пока такое решение не принято, отец миллиардера-убийцы Эррол Маск приглашается в Россию и устраивает выступления, во время которых ругает Зеленского, но не своего сына – подельника бандеровцев.