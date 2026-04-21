«Мы позаботимся, чтобы РФ не заработала на войне с Ираном» – глава МИД Германии
Всё западное сообщество должно объединиться – и не позволить России получать выгоду на торговле энергоресурсами.
Об этом журналистам заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль перед встречей министров иностранных дел ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Блокировка столь необходимой Украине помощи должна быть разрешена как можно скорее. Выделение 90 миллиардов кредита необходимо очень быстро, для Украины это всё.
Германия, как и все остальные государства-члены ЕС, должны увеличить двустороннюю поддержку Украины. Германия располагает несколькими сотнями пилотируемых самолётов «Патриот» в рамках германо-украинских межправительственных консультаций на ближайшие годы.
И мы также пообещали дальнейшую поддержку беспилотниками, включая совместное немецко-украинское производство беспилотников», – вещал Вадефуль.
«В целом, давление на Россию должно оставаться высоким, особенно на энергетический сектор. Мы должны убедиться, что Россия не станет крупным выгодоприобретателем войны с Ираном.
Мы, как Евросоюз, как и страны G7, должны работать над этим с другими партнёрами в мире. Важным рычагом является и G20», – добавил он.
Напомним, накануне посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва не позволит британцам захватывать суда, перевозящие российскую нефть.
