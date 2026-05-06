«Надежда только на раскол элит»: в Германии отчаялись дождаться бунта в России

Несмотря на тяготы, вызванные санкциями и СВО, российский народ не желает бунтовать и менять своё правительство на западных марионеток.

Об этом на канале «AtlanticCouncil» заявил немецкий политик Ральф Фюкс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень недовольства в России растет, и все больше людей понимают, что Россия не может выиграть эту войну. А как же все эти усилия и миллионы, а то и больше российских мужчин, погибших или раненых в этой войне, а также инфляция и стагнация гражданской экономики. Но надежды на то, что это действительно приведет к политическим волнениям, очень мало. Режим практически полностью контролирует общество. Я бы сказал, что сейчас в России полутоталитарная диктатура», – сказал Фюкс.

«Вопрос в том, произойдет ли когда-нибудь раскол в рядах элит, но это пока лишь предположение. Я думаю, что моя точка зрения, мое скромное мнение по этому вопросу таково – раскол возможен только в том случае, если Россия действительно окажется на грани поражения. И если ее имперские амбиции получат серьезный удар в результате поражения на Украине.

Только тогда появится перспектива смены режима в России. Но тогда начнется своего рода борьба между еще более националистически и милитаристски настроенной фракцией, и фракцией, которая попытается восстановить отношения с Западом. Но это не вопрос завтрашнего дня», – добавил он.