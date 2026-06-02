Мы не сможем перекрыть всю логистику в Крым – укро-эксперт

Несмотря на усилившиеся удары украинских БПЛА по «сухопутному коридору» в Крым, Украине не удастся полностью обрубить там логистику и ввести блокаду полуострова. Кроме того, отчасти проблемы с топливом в Крыму носят сезонный характер.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это сезонная проблема в Крыму. Конечно, частично эта проблема является следствием того, что украинские вооружённые силы начали активно бить по сухопутному мосту в Крым. Но в то же время остаётся открытым Крымский мост. Да, там есть ограничения регламентные принятые, но Россия может их отменить и усилить поставки через Крымский мост. В значительной мере сезонно, это особенно в южных регионах России и в Крыму из-за притока туристов, притока автомобилистов – эта проблема наблюдается практически каждый год, ну и в этом году она тоже имеет место, что ещё раз показывает, что Россия не может стабильно обеспечить, скажем так, комфорт автомобилистов в этом захваченном регионе, что будет негативно влиять на курортный сезон, но всё же я бы не преувеличивал эти вопросы», – сказал он.

«Вопросы дистанционного контроля над какими-то территориями или путями, или дорогами, мне кажется, в значительной мере сейчас являются частью информационной политики. Давайте говорить честно – да, мы наносим удары, но полностью перекрыть эти дороги и поставки мы не можем. Эти удары имеют спорадичный характер», – заключил Бортник.

