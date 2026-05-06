«Не зря собирали на дроны ВСУ»: Киев кинул кость раскольникам внутри УПЦ

Киевские власти ослабляют давление на УПЦ , чтобы подыграть внутренним автокефалистам, выступающим за разрыв с Русской церковью.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Спас», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украинский режим в этом плане дурь порет. Потому что если бы они не преследовали УПЦ, а наоборот поощряли, ситуация была бы куда хуже, если бы многим владыкам УПЦ дали бы тут «на стульчике посидеть». Суд-то как раз наоборот делает шаг к тому, чтобы дать многим горячим головам в УПЦ повод раскол с Русской церковью ещё более углубить [киевский суд отменил выводы ГСУ, установившие связь с Русской церковью, определив, что в ходе проверок ведомство проигнорировало заявления УПЦ].

Верующие-то спрашивают: зачем эта вся Феофания, зачем вы поддакиваете украинской власти, на Украине есть епархии, где собирают на дроны для ВСУ – зачем, нас всё равно гонят, всё равно отбирают храмы, нас всё равно бьют. А теперь эта вся проавтокефальная партия будет иметь возможность верещать: нет, вот наши шаги по расколу, по отказу от матери-церкви, все наши потуги – вот они имеют реальное действие», – заявил миссионер, православный публицист Руслан Калинчук.